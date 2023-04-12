"صحة المنوفية" تدرس زيادة فعالية نظام الإحالة من الرعاية الأولية

عقدت إدارة الرعاية الأساسية بمحافظة المنوفية، اجتماعًا موسعًا لمديري إدارات أشمون وبركة السبع ومديري الوحدات والمراكز الصحية بالإدارتين وبالتنسيق مع الإدارة العامة للطب العلاجي وإدارة الجودة.

وأكدت الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، أهمية تنشيط نظام الإحالة والتعاون بين مقدمي الخدمة بمنشآت الرعاية الاساسية باعتبارها حجر الزاوية وحارس الصحة ويقومون بالتعامل مع أكثر من 80% من المواطنين من جهة ومقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات المركزية والعامة من جهة أخرى.

وأوضحت أن نظام الإحالة الفعال يخفف العبء على المستشفيات العلاجية ويضمن حصول المريض على الفحوصات الطبية والعلاج المناسب بأقل وقت، فضلًا عن تبادل الخبرات بين الأطباء من خلال التغذية المرتدة وما توضحه استطلاعات الرأي.

وأشارت خضر إلى ضرورة متابعة جودة الإجراءات والخدمات المقدمة للمرضى على مستوى الرعاية الأولية والثانوية ، وطالبت سيادتها بتكليف منسق للاحالة بكل مستشفى كما ناقشت معوقات نظام الإحالة مع أطباء الوحدات وكيفية التغلب عليها.

من جهتها، تناولت الدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية، نظام الإحالة الفعال ومتطلبات نجاحه ومعايير قياس الأداء ومردود ذلك على صحة المواطن والمجتمع، كما كلفت مديري الإدارات بمتابعة الانضباط الإداري والذي هو أساس نجاح الفريق الصحي والتدريب المستمر على رأس العمل، مؤكدة أن تفعيل دور مدير الوحدة ومنسق الجودة ورئيسة التمريض ضروري لدورهم المحوري في تحسين الأداء.

كما أكدت زهران على دور أطباء الرعاية الأساسية في رفع الوعي الصحي وأهمية التواصل الفعال مع المترددين على الوحدات وتصحيح السلوكيات الصحية الخاطئة ، كما تناولت السجلات الطبية.

وشددت ايمان زهران على ضرورة اتباع أدلة العمل الإكلينيكية ودقة التشخيص والتحويل بالوقت المناسب، وأشارت إلى أن الرعاية الأساسية تقوم شهريًا بالكشف الطبي على أكثر من (150) ألف حالة شهريًا بعيادة طب الأسرة كما يتم تحويل أكثر من ألف حالة شهريا للمستشفيات، هذا وأبرزت دور المبادرات الرئاسية في عمل الفحوصات الطبية التي ساعدت في الاكتشاف المبكر والتدخل المبكر لعلاج والوقاية من الأمراض والمضاعفات.

من جهته، أكد الدكتور هيثم سلامة، مدير إدارة الأشعة ومنسق التدريب بإدارة الطب العلاجي، على تفعيل دور عيادة الإحالة بالمستشفيات إخطار الإدارة الصحية بجدول تشغيل الأخصائيين لا سيما التخصصات النادرة، وأشار إلى أهمية تنسيق الإحالة قبل وصول الحالات للمستشفى.

وتناولت الدكتورة أماني أحمد منسق الجودة، محتويات ملف الإحالة ودور منسق الإحالة بالوحدات والتسجيل الطبي، وأكدت على ضرورة إعلان قائمة بحالات الإحالة ومستشفيات الإحالة ورقم الطوارئ وأرقام المستشفيات ومراجعة لجنة السجلات الطبية.