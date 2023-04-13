الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

John Wick: Chapter 4 فى أكثر من 10 شاشات عرض مصرية

John Wick: Chapter
John Wick: Chapter 4

10 سنوات قدم خلالها النجم العالمي كيانو ريفز سلسلة أفلام John Wick وكان آخرها الجزء الجديد الذي عرض مؤخرا بدور العرض العالمية، حيث تم عرض الفيلم الجديد والذي يحمل اسم John Wick: Chapter 4 في أكثر من 25 دولة، ومنها ألمانيا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا. 

ومن المقرر أن يعرض الفيلم الجديد فى مصر بشكل محدود بداية من يوم 14 أبريل الجاري، في أكثر من 10 شاشات عرض منها أمريكانا بلازا، وسيما أركان، وصن سيتي، وسيتي ستارز، وجالاكسي، مول العرب، وجالاكسي كايرو فيستيفال التجمع، ورينسانس سان ستيفانو، ورينسانس مدينتي، وڤوكس مول مصر، وڤوكس سيتي سنتر ألماظة وغيرها، علي أن يعرض بداية من يوم 19 أبريل في كل شاشات العرض المصرية، قبل أن يبدأ عرضه بالدول العربية. 

وعن أسباب تمسكه بتجسيد الشخصية على مدار 10 سنوات، قدم خلالها 4 أجزاء ناجحة، أبدى  النجم العالمي كيانو ريفز حبه لشخصية جون ويك بكل ما تحمل من تفاصيل إنسانية، من خفة ظل وإرادة وقدرة على الحزن والانتقام. 

وأكد ريفز أنه يحب شخصية جون ويك كثيرا، وتعد من شخصياته المفضلة الذي أداها حتى أكثر من دوره فيلم "Speed"، وفيلم “Matrix”. 

وأضاف أن شخصية جون ويك هى شخصية مرحة، معلقا: "أنا أرى الفيلم بأكمله أسطورة وأحب أداء هذا الدور"، مشيرا إلى أن عمره لم يشكل أي تعقيد له لأداء دوره في البداية لم يشعر بهذا، ولكن تصوير بعض المشاهد في الفيلم جعله يشعر بالتقدم في العمر.

ويعد الفيلم الجديد في السلسلة الذي يستمر لمدة ساعتين و49 دقيقة وتكلف إنتاجه ما لا يقل عن 100 مليون دولار، وهو أكبر فيلم حتى الآن في سلسلة أفلام الحركة البسيطة، وحقق الفيلم تقييم 95% على موقع Rotten Tomatoes، فيما حصل الفيلم على تقييمات عالية، بلغت 8.5/10 على موقع التقييمات الشهير IMDb، وتحدث أحد النقاد عن الفيلم، قائلا: “يحتوى الفيلم على العديد من مشاهد الأكشن المبتكرة، وغير المملة على الإطلاق، وأن من سيُشاهدهُ لن يشعر بمدته التي تتراوح قرابة الثلاث ساعات، وسيتمنى لو يعيد مشاهدته مرة أخرى، خاصة وأن كيانو ريفز لم يتحدث سوى 380 كلمة فقط، فيما ذهب كل التركيز إلى مشاهد الأكشن، التي سيطرت على أحداث الجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة”.

وأشار النقاد إلى أن الجزء الجديد من السلسلة يضيف بداية قوية لهوليوود في عام 2023، بعد أن انتعشت مبيعات التذاكر إلى حوالي 67% من مستويات ما قبل الجائحة العام الماضي، أصبحت الأفلام الجديدة أكثر ثباتًا وأكثر حزمًا هذا العام، وقادت أفلام الأجزاء الطريق، بما في ذلك “كريد 3” و"سكريم 6"، وارتفعت مبيعات التذاكر بنسبة 28% عن العام الماضي.

الفيلم من إخراج تشاد ستاهلسكي ويدور حول جون ويك الذي يكتشف طريقة لكسب حريته، ولكن قبل أن يتمكن من كسبها، يجب أن يواجه عدوًا جديدًا ذا نفوذ قوية ولديه تحالفات في جميع أنحاء العالم، كما يجد أن أصدقاءه القدامى قد تحولوا إلى أعدائه، لتبدأ الأحداث المثيرة والمشوقة في الفيلم، ويلعب دور البطولة بجانب الممثل كيانو ريفز، ولورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، ومن إخراج تشاد ستاهلسكي.

الولايات المتحدة الامريكي Matrix Rotten Tomatoes كيانو ريفز سلسلة أفلام John Wick

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