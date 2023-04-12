رياح شديدة تضرب مدن البحر الأحمر.. وإدارة الأزمات تحذر المسافرين

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر؛ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، نشاطًا كبيرًا في حركة الرياح المحملة بالأتربة على الطرق الخارجية، والمناطق الصحراوية، ورياحًا شديدة داخل المدن المختلفة.

كما شهدت شواطئ البحر سرعة في حركة الأمواج بالبحر الأحمر مع ارتفاعها في المياه المفتوحة والعميقة، مع عمل الموانئ البحرية بشكل طبيعي حتى الآن دون تأثير بحالة الطقس.

وأعلنت إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة عن احتمالية سقوط أمطار على طريق (الغردقة- القاهرة)، مع زيادة في سرعة ونشاط الرياح.

وناشدت إدارة الأزمات المسافرين بالطرق الخارجية وداخل المدن بتوخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات المرور على الطرقات المختلفة حفاظًا على سلامتهم.