الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة نقل بمنشأة القناطر

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة نقل، بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ومصرع قائدها بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة نقل يقودها سائق، 20 سنة، محملة بـ5 أطنان من الأرز، انفجر الإطار الأمامي للسيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها ولقي مصرعه في الحال.

وتم رفع آثار الحادث مع تسيير حركة المرور، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

انقلاب سيارة نقل اسكندرية الصحراوي

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