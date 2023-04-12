الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بـ20 طعنة نافذة".. مقتل سائق "توك توك" على يد زوج شقيقته بالدقهلية

طعن
طعن

لقي سائق توك توك مصرعه متأثرا بإصابته بـ٢٠ طعنة نافذة على يد زوج شقيقته بقرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية عقب إصابته بحالة من الهياج العصبى والهلاوس.


وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، من أهالى قرية بسنديلة التابعة للمركز بمصرع سائق توك توك متأثرا بإصابته بعدة طعنات على يد زوج شقيقته.


وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ  تبين مصرع ناصر وحيد السيد إبراهيم 54 عاما سائق توك توك  بالفحص تبين أن وراء الواقعة زوج شقيقته ويعمل خفير خاص حيث أصيب بحالة هياج عصبى وهلاوس وتهيؤات قام على إثرها بالتعدى على شقيق زوجته "المجنى عليه "مسددا له 20 طعنة نافذة والتى أودت بحياته.


وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة  أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها.

سائق توك توك مصرعه زوج شقيقة بلقاس مدير أمن الدقهلية الدقهلية

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