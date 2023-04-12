محافظ الدقهلية: التعامل الفورى لشفط وكسح تجمعات مياه الأمطار

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التعامل لشفط وكسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية، وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين بعدد من مراكز ومدن المحافظة، حيث تستمر الأعمال حتى يتم الانتهاء تمامًا من أعمال رفع تراكمات المياه، حرصًا على توفير بيئة آمنة للمواطنين والمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وأكد مختار" أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال رفع تركمات المياه حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

جدير بالذكر أنه قد تعرض عدد من المراكز والمدن مساء اليوم بمحافظة الدقهلية لسقوط الأمطار المتوسطة، وقد تمت على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق التي تعرضت لتجمعات الأمطار بها، بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي.

وأكد"مختار"على أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرًا إلى ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الأوضاع أولًا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوي المحافظة.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها، وإصلاح أي أعطال أو أعمدة إنارة على الفور، وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.