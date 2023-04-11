الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"جعفر العمدة" الحلقة 20.. الكشف عن المحرض على خطف نجل محمد رمضان

جعفر العمدة
جعفر العمدة

في مفاجأة من العيار الثقيل اتضح أن "دلال" إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة هي المسئولة عن خطف ابنه منذ ١٩ عامًا، إذ ظهر بلال شامة "مجدي بدر" الذي سبق وخطف ابنه وهو يتصل بها.

وقال لها: "أهلًا باللي خلتني أخطف ابن جعفر العمدة من ٢٠ سنة أزيك يا دلال إنتي نسيتي ولا إيه" لترد العاصي عليه بصدمة: "مين بلال شامة" وتنتهي الحلقة العشرون من المسلسل على ذلك الحدث.

وكان نجل محمد رمضان تم اختطافه منذ ١٩ عامًا أثناء ولادة مي كساب له في المستشفى، وطوال الحلقات السابقة يسعى محمد رمضان لكشف هوية المختطف والوصول إلى ابنه، إلى أن ذهب إليه شوقي فتح الله أحد أعدائه في السجن وأخبره أنه المسئول عن خطف نجله ولا يوجد أحد يعرف أين هو سواه.

وهو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

يعرض مسلسل  جعفر العمدة حصريًا على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما يعرض على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

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