الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة برج العرب التكنولوجية والأكاديمية العربية

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة برج العرب والأكاديمية العربية

وقع الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ بهدف تبادل الإمكانيات والخبرات المتاحة في المجالات البحثية والتكنولوجية المختلفة بين الجانبين.

يهدف البروتوكول إلى تنفيذ إستراتيجية الجامعة لتدريب الطلاب عمليًا وفنيًا داخل المؤسسات والشركات الصناعية والتكنولوجيا المختلفة، وذلك للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية المتنوعة التي تقدمها تلك المؤسسات، فضلا عن أهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات والجهات البحثية والصناعية، وكذلك الاستفادة من المعامل والأجهزة والآلات المتوفرة لدي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتدريب المهني من خلالها، لثقل مهارات الطلاب لضمان تأهيل الخرجين للاندماج في سوق العمل.

 

وأشار «الجوهري»، إلى أن مجالات التعاون ستشمل التدريس والتدريب المهني والعملي والميداني لطلاب الجامعة طبقا للتخصصات المتوافقة بين الجامعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الطرفين، بالاضافة الي التعاون في مجالات الدراسات العليا لدرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه والمشاركة العملية لتبادل الخبراء بين الطرفين من أعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه، أكد الدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، حرصه على التعاون المشترك والاستفادة من الطاقات البشرية، والتجارب البحثية والعملية لدي الجانبين.

وأشار«عبد الغفار»، إلى أن يكون مجال التعاون هو احتضان الأفكار والابتكارات التكنولوجية للطلاب والخريجين وتوفير البيئة للدعم الفني واللوجستي لها لإنشاء مشروعات صغيرة تدعم التنمية المستدامة المتفق عليها، بالإضافة إلى السماح لخريجي معهد الدراسات التقنية والمهنية بمجمع الصناعات بالأكاديمية باستكمال الدراسة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية بنظام 2+2 وذلك وفقا لما يتم الاتفاق علية من قبل الطرفين.

وقع البروتوكول، الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، والدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية وكان ذلك بمقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في منطقة ابو قير بالاسكندرية. 


حضر فعاليات توقيع البروتوكول، الدكتور عبير قاسم نائب رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية، الدكتور رانيا الشرقاوي، عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية، الدكتور خالد الكيلاني، عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور عمرو الحلو، عميد اتفاقيات والتعاون المشترك بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمد شبل المتحدث الرسمي باسم جامعة برج العرب التكنولوجية، وشيماء حسين، مسؤل العلاقات العامة بمكتب رئيس الجامعة، وإسلام الشمسي، مسؤل العلاقات العامة بمكتب نائب رئيس الجامعة.

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جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تبادل الإمكانيات والخبرات التدريب المهني

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