مصرع طالب دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان الأخصاص في المنيا

لقي طالب مصرعه،بعد أن دهسه قطار بمزلقان الاخصاص في مدينة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع " ا- ن- ع- ٢١ سنة", طالب ومقيم ارض سلطان بمدينة المنيا،بعد أن دهسة قطار الصعيد اثناء عبور مزلقان الاخصاص ، شمال المدينة وتم نقل الجثمان الي مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

وتمكن أهالي قرية اطسا المحطه التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل أمام قرية زهرة التابعة لمركز المنيا وتم نقل جثته لمشرحة مستشفي المنيا العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت اخطارا من عمليات شرطة النجدة ، بقيام أهالي قرية اطسا المحطة، بانتشال جثة"م - ع - ن - ١٥ سنة", طالب بمركز المنيا تم نقل الجثمان الي مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

يذكر أن محافظة المنيا كانت قد شهدت إصابة 9 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5924 ص ا ج، ميكروباص، بطريق الجيش الصحراوي الشرقي، قي شمال مدخل البستان بمركز سمالوط،

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص. ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف كل من: مجدي صبره موسي 38 عاما، عبد الكريم محمود 24 عاما، بركات عكاشة 62 عاما، سميرة أحمد 11 عاما، أميرة جابر 39 عاما، أحمد عباس 39 عاما، وأبنائه كريم 5 سنوات، وشقيقتيه فرحة 5 سنوات، أماني 3 سنوات، إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج وجميعهم يقيمون في محافظة قنا. وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.