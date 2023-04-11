هل تصدر قوائم الترند دليل على نجاح مسلسل ما؟.. ناقد فنى يجيب

قال الناقد الفني علي الكشوطي، إن الدولة اتجهت السنوات الأخيرة في الاهتمام بالمرأة وقضايا المرأة ودورها في المجتمع، وهناك توجه بأن تأخذ المرأة حقها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الإبداع في مصر" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن نجاح الأعمال الدرامية الأخيرة والتي ناقشت قضايا المرأة شجع صناع الأعمال بمناقشة قضايا أخرى مثل الوصاية والميراث والخلع والزواج في سكن مبكرة وغيرها من القضايا التي تخص المرأة.

ولفت الكشوطي، إلى أن الأعمال الدرامية خلقت نوعًا من النقاش الجيد المثمر في المجتمع، والذي قد تترتب عليه إجراءات تكون في صالح المرأة.

وعن تصدر بعض الأعمال لقائمة ترند البحث على جوجل، قال: تصدر العمل لقوائم البحث ويوتيوب دليل على اهتمام بالناس بالعمل، ولكن ليس دليلًا على نجاح العمل، لأنه من الممكن أن يتصدر المسلسل الترند، ولكن بسبب شيء سلبي ما في المسلسل على سبيل المثال.