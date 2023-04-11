"أوقاف البحر الأحمر" تبدأ استقبال المشاركين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم.. اليوم

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، إقامة مسابقة في حفظ القرآن الكريم بجميع مدن المحافظة، حيث يتم التواصل مع إدارات الأوقاف بجميع مدن المحافظة، وذلك بشرط ألا يزيد سن المتسابق أو المتسابقة على ثماني عشرة سنة، وذلك لـ4 مستويات وهي:

-المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا.

-المستوى الثاني: حفظ ثلاثة أرباع القرآن.

- المستوى الثالث: حفظ نصف القرآن.

- المستوى الرابع: حفظ ربع القرآن.

وأكد الدكتور محمود الشيمى، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن الاختبارات سوف تبدأ من اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة يومين، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم الفائزين في ليلة السابع والعشرين من رمضان في احتفالية كبرى بحضور القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة.

على جانب آخر، أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، أمس الاثنين، تنفيذ حملة موسعة لنظافة وتعقيم جميع المساجد بمديرية الأوقاف، استعدادًا للعشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور محمود الشيمى، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إن الحملة تستمر ليومين بكافة مستجد المحافظة، مشيرًا إلى أن اليوم الأول تم تطهير، وتعقيم مساجد بإدارة الغردقة، وسفاجا وغارب والقصير ومرسى علم وشلاتين وتستمر للغد استعدادا لعيد الفطر المبارك، والعشر الاواخر من رمضان.

من جانبه أكد الشيخ إسماعيل السباعي، مدير إدارة اوقاف الغردقة، أن حملات نظافة المساجد مستمرة للاستعداد لعيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أنه هناك تعليمات لمسؤولي المساجد بالمتابعة الدورية على النظافة والتشديد على الاستمرار في الحملات حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمصلين والمترددين على المساجد، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ عبدالباسط عثمان مدير الدعوة بالبحر الأحمر، ومديري الإدارات والأئمة.

أوقاف البحر الاحمر: توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

كان أعلن الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، تسليم 30 أطنان مواد غذائية منها 12 طن أرز و12 طن سكر و6 أطنان مكرونة لمديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمدن البحر الاحمر، مشيرًا إلى أن المواد الغذائية التى تم تسليمها سوف يستفيد منها 6 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالبحر الأحمر.

وأضاف أن مديرية أوقاف البحر الاحمر سلمت في وقتٍ سابق لمديرية التضامن الاجتماعي، طنا واحدا من لحوم صكوك الإطعام، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدًا انه تم تشكيل لجان من التضامن الاجتماعي والأوقاف، لتوزيع هذه الكمية بالوحدات التابعة للتضامن، على الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية في مختلف مدن المحافظة.