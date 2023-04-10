الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

400 متسابق فى حفظ القرآن الكريم بمركز شباب كفر غنام بالدقهلية

جانب من المسابقه
جانب من المسابقه

انطلقت، اليوم الإثنين، المسابقة السنوية الكبري فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والتي تنظمها إدارة شباب السنبلاوين بمركز شباب كفر غنام، بمشاركة 400 متسابق ومتسابقة من النشء والشباب أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب كفر غنام بالسنبلاوين خلال شهر رمضان الكريم.

وتأتي المسابقة تحت إشراف إدارة شباب السنبلاوين، وجاسر خالد، مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، وعزيزة حمدي، رئيس قسم تنمية النشء بالإدارة، ومحمد عبدالجليل، المدير التنفيذي للمركز، والسيد جمال جمعة، مشرف النشاط بالمركز.

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تتضمن المسابقة السنوية الكبري فى حفظ القران الكريم بمركز شباب كفر غنام الاختبارات في حفظ القرآن كاملا - ثلاث أرباع القرآن -نصف القرآن - ربع للقران الكريم، بدأت فعاليات المسابقة والاختبارات من اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الثاني عشر من شهر رمضان الكريم، بمشاركة عدد 400 متسابق ومتسابقة.

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وجرت الإختبارات، اليوم، بالمسابقة السنوية الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بمركز شباب كفر غنام، ويقوم باختبار المتسابقين الشيخ أحمد علي باز، امام وخطيب بإدارة الأوقاف بالسنبلاوين، وتم الاستماع للطلائع والشباب حسب مقدار حفظ كل متسابق  جزء أو أكثر  أو ربع القرآن الكريم أو نصف القرآن الكريم أو القرآن الكريم كاملًا، وتم اختيار الفائزين من حفظة القرآن الكريم.

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الجدير بالذكر أن توزع الجوائز على الفائزين في المسابقة السنوية الكبري لحفظ القرآن الكريم، سيتم في حفل وليلة رمضانية الأسبوع القادم، وتكريم 400 متسابق ومتسابقة من حفظة كتاب الله، وسط حضور مجلس الإدارة المحترم ولفيف من الشخصيات العامه بقرية كفر غنام وأهالي المتسابقين والمسابقات.
     
أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مراكز الشباب بالدقهلية تشهد فعاليات ومبادرات وأنشطة وبرامج متنوعة كثيفة تقام على مدار شهر رمضان المبارك، لخدمة النشء والشباب وأعضاء مراكز الشباب، ومنها المسابقات في حفظ وتلاوة القرآن الكريم على مستوى مراكز الشباب بالدقهلية.

يأتي تنفيذ المسابقة السنوية الكبري فى حفظ القرآن الكريم بمركز شباب كفر غنام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، ومتابعة جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين.

المسابقه السنويه القرآن الكريم شباب السنبلاوين السنبلاوين كفر غنام

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