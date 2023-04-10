ضبط 163 مخالفة مرورية متنوعة بسوهاج

واصلت إدارة مرور سوهاج حملاتها المرورية على الطرق الرئيسية والسريعة من أجل تحقيق السيولة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى بالشارع السوهاجي، وضبط المخالفين، من قائدي السيارات والمركبات وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج وتحت إشراف العميد تامر الغرباوي، مدير إدارة مرور سوهاج والعميد محمد خطاب وكيل الادارة.

وأسفرت حملة اليوم عن ضبط 163 مخالفة متنوعة ما بين مخالفات سحب تراخيص، رادار، وعدم استخدام حزام الأمان، وحجز سيارات، ودراجات بخارية، وتقاضي أجرة بأزيد من المقرر، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة على نموذج 125 مرور.

واتخذت الإجراءات القانونية قبل المخالفين وإخطار النيابات المختصة برئاسة العقيد حمدى أبورية، رئيس مباحث المرور بسوهاج وذلك بالكشف عن العديد من السيارات التي من الممكن استخدامها في الأنشطة الإجرامية.