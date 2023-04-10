البحر الأحمر تعلن عن حاجتها لشغل وظائف قيادية

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن حاجتها لشغل بعض الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية القيادية في المستوى الوظيفي مدير عام بديوان عام محافظة البحر الأحمر وبعض مديريات الخدمات بالمحافظة، من خلال الإعلان الذي حمل رقم 1 لعام 2023.

وأعلنت المحافظة تفاصيل إعلان الوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية بموقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==

وعن الوظائف القيادية المطلوبة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وهي مدير عام شئون الإنتاج والشئون الاقتصادية، ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومدير عام الشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، تفاصيل اعلانهم على الرابط التالى https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=KlX4Bc5IEEpR+i7zhUix3w==

ومدير عام الإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف والتطوير بمديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمرhttps://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=OlE7uAnhu3ABC5p9ckHPTA==

مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمرhttps://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=iR0QuNmxR29Cz9ZCGSR5ow==

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمرhttps://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=zT6dI9gyZNEx78LjhduPSg==

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمرhttps://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=LfUJeStZNkFba+vKl1mhlg==