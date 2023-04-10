قوى عاملة كفر الشيخ: إنذار منشآت مخالفة ومنح رعاية اجتماعية للعمال

قال حازم على حسن، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، إنه جرى تنظيم حملات على المنشآت العمالية المختلفة للتأكد من استيفائها للشروط والجودة، إذ تم إنذار 20 منشأة تضم كل منهم أكبر من 50 عامل ، لعدم استيفائها شروط السلامة والصحة المهنية، كما تم إنذار 181 منشأة، بكل منها بها أقل من 50 عامل.



وأضاف حسن، أنه قد تم عمل ترخيص مزاولة مهنة ل 670 حالة، وتم عقد دورتي خياطة وتفصيل ل25 متدربة، ودورة تبريد وتكييف ل 15متدرب، وجر تنظيم دورة صيانة اجهزة منزلية لذوي الهمم ل 10 متدربين.

كما تم تحرير 51 محضر عمل، كما تم تشغيل 567 شاباً من أبناء المحافظة، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى منهم 51 من ذوي الهمم، وصرف 2 مليون و 523 ألفاً و500 جنيه منح رعاية إجتماعية لـ 5074 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وتقديم رعاية صحية لـ 15 عامل من المسجلين قيمتها 52 ألف جنيه.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت مؤخرا عن توفير فرص عمل جديدة بمحافظة كفر الشيخ، وبحسب بيان فإن مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ أكدت على توفير 60 فرصة عمل للفتيات بالمحافظة، بالتنسيق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، من خلال أيام مفتوحة للتوظيف بفروع المحافظة.

وقد جاء ذلك في سيدي سالم ومطوبس وبيلا والرياض والحامول ودسوق، للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وفوق المتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة من المقيمين بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحين للعمل بها، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة وفرص عمل لائقة وحقيقية داخل سوق العمل بالمحافظات .