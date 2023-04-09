الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إدراج مسرح قصر ثقافة ببا ضمن مشروع "سينما الشعب"

جريدة الدستور

وجّهت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بإدراج "قصر ثقافة ببا" ضمن خطة مشروع "سينما الشعب"، وذلك عقب افتتاحه بحضور د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بعد تجديده ورفع كفاءته، مساء الأحد، بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

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أشارت وزيرة الثقافة إلى أن قصر ثقافة ببا سيكون مركزا تنويرياً وثقافياً هاماً، لاسيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالثقافة والفنون كإحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير المواطنين وتساهم في بناء شخصيتهم.

عقب الافتتاح تفقدت وزيرة الثقافة مبنى القصر الذي يتكون من 3 أجزاء هي الأرضي والمسرح والموقع العام، ويضم قاعات أنشطة متعددة، ومسرح على مساحة 800 متر يسع 300 فرد، تم تجهيزه بأحدث أجهزة الصوت والضوء، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة منظومة الحريق. 

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وقالت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة:"اليوم نفتتح قصر ثقافة ببا ليكون بمثابة منارة ثقافية وفنية تقدم كافة الخدمات الإبداعية لأبناء "ببا" والمناطق المحيطة بها".

من ناحيته، أشاد د.محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإعادة تشغيل القصر ، والذي يتواكب مع ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير، خاصة وأن "قصر ثقافة ببا" سيمثل إضافة متميزة للقطاع الثقافي بالمحافظة، والذي سيتم  إدراجه بمشروع "سينما الشعب" ، ضمن ‏جهود وزارة الثقافة لنشر الثقافة السينمائية. 

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وقال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "إن أعمال تطوير ورفع كفاءة "قصر ثقافة ببا"، تأتي في سياق خطة تطوير شاملة تُنفذها الهيئة، وتستهدف تطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية للهيئة بالمحافظات، وتسير جنبًا إلى جنب مع تطوير المحتوى الثقافي والفني عبر الكثير من المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة، وأن أعمال تطوير المواقع تأتي بهدف رفع كفاءتها لتؤدي الخدمات الثقافية والفنية للجمهور بأفضل صورة ممكنة، سعيًا لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتنمية مهارات المبدعين واكتشاف المواهب الفنية والأدبية، مُقدمًا شكره لوزيرة الثقافة ومحافظ بني سويف، وتهنئته لأبناء "ببا" والمحافظة على افتتاح هذا الصرح الثقافي ليستقبل ابناء ببا من جديد.

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قصر ثقافة ببا سينما الشعب الدكتور محمد هاني غنيم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مركزا تنويريا وثقافيا

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