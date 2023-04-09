الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

شهدت محافظة المنيا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى، مما اسفر عن اصابة 10 أشخاص، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد  انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى المار على محافظة المنيا بالقرب من قرية بنى حسن التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص إلى موقع الحادث تبين إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي.

المنيا حادث انقلاب سيارة الطريق الصحراوي الغربي إصابة 10 أشخاص النيابة

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