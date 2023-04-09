الحبس سنة لمتهم هتك عرض فتاة داخل أسانسير شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، متهم بالسجن لمدة عام لاتهامه بهتك عرض فتاة أثناء استقلالهما مصعد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في القضية رقم ۱۱۹۳۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠٢٢ كلي القاهرة الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.

وكشفت حيثيات القضية أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمطالعة والمداولة : حيث أن الواقعة حسبما إستقرت فى يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وإرتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المجنى عليها أميرة س، وحال إستقلالها المصعد الكهربائي بمحل عملها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، آمنة مطمئنة والذي يعج بمستقليه فوجئت بوجود المتهم السيد ع، ووقوفه خلفها مباشرة تحاول أن ينهش عرضها كفريسة ضعيفة بأية وسيلة.

أشارت الحيثيات إلى أن المتهم هيأ له خياله المريض وشيطانه الرجيم، بعد أن أصمت مخططاته الدنيئة بصيرته قبل بصره أن يُطفئ نار شهوته الحيوانية بالجسد الواقف أمامه والذى حرمت كافة التشريعات السماوية المساس به وجرمت كل التشريعات الوضعية العبث به، وأطاع إبليس الذى أبي السجود لأبي البشر بأمر رب البشر وقام بمفاجاتها ومباغتها بملامسة مواطن عفتها بكل تبجح متماديًا في غيه غير عابئ بحرمة جسدها قاصداً هتك عرضها عنوة وكرها عنها ودون رضاها فاستغائت، وعلى الفور ظهر المعدن الأصيل لأبناء هذا الوطن الذين لا يخشون فى الحق لومة لائم ويتبعون ما أمر الله أن يتبع ويحافظون على الحرمات ويصونوا الأعراض فتجمع عدد من المتواجدين الشرفاء للإمساك بالمتهم.

ودلّت التحريات السرية بمعرفة النقيب، معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر على صحة ارتكاب المتهم للواقعة.