مجلس الزمالك ينتظر غرامة كهربا لتسديد مستحقات كل الألعاب

ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك انفراجة مالية كبيرة خلال ساعات.

ويستعد المجلس إلى صرف المستحقات المالية المتأخرة لدى اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية في كل الألعاب الرياضية في النادي وصرف مرتبات الموظفين والمدربين والعاملين بالنادي عن شهر أبريل الحالي.

‏وينتظر مجلس الزمالك وصول غرامة محمود كهرباء لاعب الأهلي إلى خزينة النادي والتي تقدر حوالي 2,5 مليون دولار بما يساوي أكثر من من 100 مليون جنيه مصري.

ويعاني مجلس الزمالك من أزمات مالية كبيرة خلال الفترة الأخيرة وتعتبر غرامة كهرباء هي المنقذ لكل الألعاب الرياضية والعاملين لتحدث انفراجة كبيرة في كل قطاعات النادي قبل نهاية الشهر الكريم.