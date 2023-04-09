إجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبى اللازمة لزيادة الأعلاف فى السوق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة تقريرًا حول كميات الأعلاف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على الحاجة لتوفير كميات كافية تلبي احتياجات مزارع الدواجن، وتسمح بحدوث انخفاضات في أسعار الأعلاف، بما يدعم الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة، ويحول دون ارتفاع أسعارها.

وتم التوافق، في ختام الاجتماع، على قيام القطاع المصرفي بإجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لزيادة كميات الأعلاف في السوق المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا؛ من أجل الحفاظ على استمرارية دورات إنتاج الدواجن في المزارع، وتفادي أي انقطاعات في الإنتاج.

كان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور اللواء/ هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس/ سامي أبووردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندس/ سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء في مختلف المجالات، حيث تشمل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للمحافظة، تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.