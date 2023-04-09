المشدد 10 سنوات لميكانيكى اعتدى على طالب فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا لميكانيكي؛ لاتهامه بالخطف بالتحايل والاعتداء.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2799 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من مواطنة باعتداء المتهم على ابنها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أن المجنى عليه "م.ا.م" 14 عاما طالب، التقى المتهم "ك.ع.م" ميكانيكي على سلم العقار محل سكنهما، فطلب منه أن يشتري له شيئا، وطلب منه الحضور لشقته السكنية لإحضار النقود المطلوبة وبينما كان المجنى عليه يقف على باب الشقة حتى جذبه المتهم لداخلها كرها وأحكم وثاقه من خلاف، قاصدا التعدى عليه، مهددا إياه بالإيذاء البدنى أن أخبر أحداً من ذويه بالواقعة، وعند علم والدته بعد أن وجدته يجهش بالبكاء قرر لها اعتداء المتهم عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.