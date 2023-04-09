الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لميكانيكى اعتدى على طالب فى الإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا لميكانيكي؛ لاتهامه بالخطف بالتحايل والاعتداء.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2799 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من مواطنة باعتداء المتهم على ابنها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أن المجنى عليه "م.ا.م" 14 عاما طالب، التقى المتهم "ك.ع.م" ميكانيكي على سلم العقار محل سكنهما، فطلب منه أن يشتري له شيئا، وطلب منه الحضور لشقته السكنية لإحضار النقود المطلوبة وبينما كان المجنى عليه يقف على باب الشقة حتى جذبه المتهم لداخلها كرها وأحكم وثاقه من خلاف، قاصدا التعدى عليه، مهددا إياه بالإيذاء البدنى أن أخبر أحداً من ذويه بالواقعة، وعند علم والدته بعد أن وجدته يجهش بالبكاء قرر لها اعتداء المتهم عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التعدي ميكانيكي الخطف محكمة جنايات الإسكندرية قسم شرطة العامرية

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

بالصور والخرائط.. «الدستور» يكشف أهم المعلومات عن مزايدة أغنى مناطق للذهب بمصر

التضامن: بنك ناصر يرفع العائد على الشهادات الادخارية 3 سنوات

اتحاد الغرف التجارية: القضاء على العشوائيات أحد أهم المشروعات القومية الكبرى

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلى الليلة

سعر الدولار اليوم الأحد 9-4-2023 مقابل الجنيه المصري والليرة اللبنانية والسورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان.. و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية