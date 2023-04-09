الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

احترس من هذه العلامات التحذيرية الأولى لسرطان البنكرياس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يصعب اكتشاف سرطان البنكرياس في المراحل المبكرة حيث لا توجد أعراض ملحوظة حتى يتقدم السرطان، لذا عليك أن تحترس من هذه العلامات التحذيرية الأولى.

ووفقًا لموقع “hindustantimes” الطبي يعد البنكرياس عبارة عن عضو مدفون بعمق يقع خلف أعضاء أخرى، بما في ذلك المعدة والأمعاء الدقيقة والكبد والطحال والمرارة والقنوات الصفراوية، وهذا يجعل من الصعب اكتشاف الأورام السرطانية في البنكرياس حتى تكبر أو قد تكون بالفعل ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، قد يكون من الصعب اكتشاف سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة، وفي كثير من الأحيان، لا توجد أعراض ملحوظة حتى يتقدم السرطان، ولكن هناك بعض العلامات التحذيرية الشائعة التي قد تشير إلى وجود سرطان البنكرياس.

وغالبًا ما يشار إلى سرطان البنكرياس على أنه مرض صامت لأن الأعراض قد لا تكون واضحة خلال المراحل المبكرة، اليرقان أو اصفرار الجلد وبياض العينين الناجم عن زيادة البيليروبين، وآلام البطن العلوية المستمرة التي قد تمتد إلى الظهر ، وفقدان الوزن غير المقصود ، وفقدان الشهية ، وتغيرات في حركات الأمعاء ، وظهور جديد. يُعد مرض السكري جميعًا علامات إنذار مبكر محتملة لسرطان البنكرياس، يعد الاكتشاف المبكر أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لسرطان البنكرياس لأن الأعراض ليست محددة وقد تكون ناجمة عن حالات أخرى. اطلب العناية الطبية إذا استمرت الأعراض أو ساءت، مع التشخيص والعلاج المبكر، قد يتمتع الأفراد بفرصة أفضل لتحقيق نتائج ناجحة وتحسين نوعية الحياة".

عن علامات التحذير كما يلي:

اليرقان: اصفرار الجلد وبياض العينين.

آلام في البطن أو الظهر: ألم مستمر أو متكرر في البطن أو الظهر.

فقدان الوزن غير المبرر: فقدان الوزن المفاجئ دون أي سبب واضح.

مشاكل في الجهاز الهضمي: غثيان وقيء وعسر هضم.

التعب: شعور مستمر بالتعب أو الضعف أو الإرهاق، إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فمن المهم استشارة طبيبك في أقرب وقت ممكن.

ومع ذلك قد تكون هذه الأعراض ناتجة أيضًا عن حالات أخرى، لذلك من المهم عدم القفز إلى الاستنتاجات دون التقييم الطبي المناسب.

سرطان البنكرياس في المراحل المبكرة احترس من هذه العلامات التحذيرية الأولى مراحله المبكرة العلامات التحذيرية الشائعة هناك بعض العلامات التحذيرية الشائعة التي قد تشير إلى وجود سرطان البنكرياس سرطان البنكرياس خلال المراحل المبكرة وتحسين نوعية الحياة

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