ناقد فنى لـ"القاهرة الإخبارية": رسالة الإمام العمل الأهم فى دراما رمضان ٢٠٢٣ (فيديو)

قال الناقد الفني، مصطفى الكيلاني، إن الموسم الدرامي الرمضاني ٢٠٢٣ ثري وناجح للغاية، لافتا إلى نجاح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في التنوع حول ما تقدمه من أنواع دراما مختلفة.

وأضاف، خلال برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك اعتمادا مميزا على شوارع مصر وأحيائها القديمة، ما أضاف إلى الصورة التي يراها المشاهد جمالا، غير التي عهدناها من الاعتماد على الديكورات.

وتابع أن مسلسل «رسالة الإمام»، للنجم خالد النبوي، أبرز جمال منطقة الفسطاط، وهي المدينة التي استقر بها الإمام الشافعي في مصر، لافتا إلى أن المخرج محمد سامي أتقن بحرفية نقل جمال معالم منطقة السيدة زينب.

وأوضح أنه يعتبر أن مسلسل «رسالة الإمام» هو الأهم بين دراما رمضان ٢٠٢٣، بكل ما لمسناه من رسالة ومضمون وصورة وملابس وديكور وغيرها من التفاصيل الفنية للعمل.

وأكد الناقد الفني مصطفى الكيلاني أن مسلسل «رسالة الإمام» استطاع تقديم وجبة فنية متكاملة الأركان.