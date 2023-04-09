الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقد فنى لـ"القاهرة الإخبارية": رسالة الإمام العمل الأهم فى دراما رمضان ٢٠٢٣ (فيديو)

رسالة الإمام
رسالة الإمام

قال الناقد الفني، مصطفى الكيلاني، إن الموسم الدرامي الرمضاني ٢٠٢٣ ثري وناجح للغاية، لافتا إلى نجاح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في التنوع حول ما تقدمه من أنواع دراما مختلفة.

وأضاف، خلال برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك اعتمادا مميزا على شوارع مصر وأحيائها القديمة، ما أضاف إلى الصورة التي يراها المشاهد جمالا، غير التي عهدناها من الاعتماد على الديكورات.

وتابع أن مسلسل «رسالة الإمام»، للنجم خالد النبوي، أبرز جمال منطقة الفسطاط، وهي المدينة التي استقر بها الإمام الشافعي في مصر، لافتا إلى أن المخرج محمد سامي أتقن بحرفية نقل جمال معالم منطقة السيدة زينب.

وأوضح أنه يعتبر أن مسلسل «رسالة الإمام» هو الأهم بين دراما رمضان ٢٠٢٣، بكل ما لمسناه من رسالة ومضمون وصورة وملابس وديكور وغيرها من التفاصيل الفنية للعمل.

وأكد الناقد الفني مصطفى الكيلاني أن مسلسل «رسالة الإمام» استطاع تقديم وجبة فنية متكاملة الأركان.

رسالة الإمام مسلسل رسالة الإمام دراما رمضان 2023 موسم دراما رمضان القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

حاول اغتصابها.. المتهمة بقتل ابنها الأكبر تمثل الجريمة

رسائل قوية.. علاقة السيسى والبرهان تعزز أواصر العلاقات بين مصر والسودان

موعد إجازة شم النسيم 2023 الرسمية

ضبط 567 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

"الملا" يترأس الجمعية العمومية لشركة بترومنت لاعتماد نتائج أعمال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان.. و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية