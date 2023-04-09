اتحادات الصحة في بريطانيا: مخاوف كبيرة من إضراب الأطباء

حذرت اتحادات الصحة في بريطانيا، من إضراب الأطباء المبتدئين (حديثي التخرج)، مؤكدة خطورته الشديدة على صحة المواطنين في بريطانيا حيث يهدد الإضراب بإلغاء 250000 موعد طبي وعملية جراحية.

وحذر اتحاد خدمة الصحة الوطنية “NHS ” في بريطانيا، من احتمال تأجيل ما يصل إلى ربع مليون عملية ومواعيد بسبب إضراب الأطباء المبتدئين الأسبوع المقبل.

وسبق وقالت الدكتورة ليلى ماكاي، مديرة السياسة في اتحاد رؤساء الصحة، إن المرضى من المرجح أن يروا تأثيرًا أكبر لأن الإضراب الذي استمر أربعة أيام يأتي بعد عطلة عيد الفصح، وقالت إن مسؤولي الصحة "قلقون بشأن هذا أكثر من قلقهم من أي إضراب آخر"، ومن المقرر أن يبدأ الإضراب يوم الثلاثاء.

رؤساء المستشفيات لا يستطعون ضمان أمن المرضى

وقال رؤساء المستشفيات، إنهم لا يستطيعون ضمان أن يكون المرضى آمنين حيث يكافح المديرون لترتيب الموظفين أثناء الإضراب، مما سيؤثر على كل من الرعاية الطارئة والمخطط لها.

وتقول الجمعية الطبية البريطانية (BMA)، إنها لن تستثني أي خدمات، لكن هناك خططًا لحماية المرضى، والتي قد تشمل سحب الأطباء المبتدئين من خطط الاعتصام إذا أبلغت المستشفيات الفردية عن تعرض الأرواح لخطر مباشر، حيث تدعو إلى زيادة الأجور بنسبة 35٪ لتعويض 15 سنة من الزيادات في الأجور بأقل من معدلات التضخم.

وقالت الدكتور ماكاي: "مع خروج الأطباء المبتدئين لمدة أربعة أيام، ولكن تلك الأيام الأربعة التي تم وضع إشارة مرجعية لها على الجانبين بحلول عطلة عيد الفصح وعطلة نهاية الأسبوع الأخرى، سيستمر الاضطراب لمدة 10 أو 11 يومًا"، ما نتوقع رؤيته هو بالفعل تقلص كبير في قدرة الخدمة الصحية".

ومن جانبه قال الدكتور فيفيك تريفيدي، المدير المشارك للجنة الأطباء المبتدئين في BMA، إنهم يريدون التأكد من أن ستيف باركلي وزير الصحة البريطاني صادق في مسألة إعادة النظر في أجور الأطباء.

وأضاف: "كل ما نطلبه هو عرض موثوق يُظهر لنا أنه جاد، وأنه يمكننا بدء مسار مفاوضات لمحاولة معالجة خفض الأجور بشروط حقيقية".