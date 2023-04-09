الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خالد بيبو: مكالمة رئيس الأهلى أسعدت اللاعبين وحملتهم مسئولية كبيرة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

قال خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، إن فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٦ حصل على دورة «زد» التي شارك فيها العديد من الأندية الأوروبية عن جدارة واستحقاق، وقدم الفريق أداءً متميزًا، خاصة في المباراة النهائية أمام فينورد الهولندي والتي انتهت بفوز الأهلي ٢-١.

وأضاف أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، حرص على الاتصال على هاتفه، وهنأ اللاعبين والجهاز الفني، وأكد لهم سعادته بالمستوى الفني والبدني الذي ظهروا به والأداء بشخصية الأهلي، وأنه يجب عليهم أن يثقوا بأنفسهم ويكون الفوز بهذه البطولة بداية يتم البناء عليها للمستقبل القريب، وأكد أن الالتزام الفني والسلوكي وتنفيذ تعليمات الأجهزة الفنية هو الطريق الأسرع للوصول إلى الهدف، واللعب على مستوى الدرجة الأولى.

وفي نهاية مكالمته، وجه رئيس الأهلي، الشكر والتحية لكل منظومة العمل، مطالبًا بالمزيد من التركيز ومضاعفة الجهد على مستوى كافة الأعمار السنية، لإفراز أفضل العناصر لتمثيل الأهلي في السنوات المقبلة.

وأكد خالد بيبو، على أن كلمات الكابتن محمود الخطيب وتهنئته أسعدت اللاعبين وجهازهم الفني وشعروا بتقديرٍ خاص من قبل رئيس النادي، خاصة أنه أسطورة الأهلي في كرة القدم على مدار تاريخه.

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