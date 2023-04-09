الإسماعيلى يواصل استعدادته لمواجهة إنبى.. الخميس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل وجهازه المعاون استعداده لمباراة إنبى فى الجولة ٢٥ من مسابقة الدوري العام.

وشهد مران، السبت/ حضور جميع اللاعبين وخصص الجهاز الفنى الحصة التدريبية التي غلب عليها الطابع الفنى والتكتيكى وتدريب اللاعبين على بعض المهام الدفاعية والهجومية.

وقرر الجهاز الفنى إعطاء الفريق راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة يعود بعدها لاستكمال الاستعدادات لمباراة إنبى المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

جدير بالذكر أن الفريق حقق تعادل إيجابي أمام سيراميكا كيلوبترا في آخر مواجهات الفريق في بطولة الدوري العام.

