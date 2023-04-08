"القاهرة الإخبارية": الهدوء الإسرائيلى يُنذر بعملية عسكرية شديدة الخطورة

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الهدوء الصادر من الجانب الإسرائيلي يُنذر بوقع عملية مستقبلية شديدة التوتر والخطورة.

الحرب الفلسطينية الصهيونية

وأكدت منى عوكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن السيطرة على العمليات العسكرية بالضفة الغربية، كما أعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية اليوم على أيدي العدو الإسرائيلي الغاشم.

المضايقات الإسرائيلية

وأضافت في حديثها، أن الجانب الإسرائيلي يسعى جاهدًا إلى تقييد الحركة بساحة المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن الجميع يتوقع أن الحكومة الإسرائيلية تبحث الآن عن هدف ثقيل لتخرج من أزمتها الداخلية والخارجية بسلام، كما أنها تريد أن تظهر أمام المجتمع بالوجه المظلوم وليس الظالم المعتدي.