الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الهدوء الإسرائيلى يُنذر بعملية عسكرية شديدة الخطورة

الاحتلال
الاحتلال

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الهدوء الصادر من الجانب الإسرائيلي يُنذر بوقع عملية مستقبلية شديدة التوتر والخطورة.

الحرب الفلسطينية الصهيونية  

وأكدت منى عوكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن السيطرة على العمليات العسكرية بالضفة الغربية، كما أعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية اليوم على أيدي العدو الإسرائيلي الغاشم. 

المضايقات الإسرائيلية 

وأضافت في حديثها، أن الجانب الإسرائيلي يسعى جاهدًا إلى تقييد الحركة بساحة المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن الجميع يتوقع أن الحكومة الإسرائيلية تبحث الآن عن هدف ثقيل لتخرج من أزمتها الداخلية والخارجية بسلام، كما أنها تريد أن تظهر أمام المجتمع بالوجه المظلوم وليس الظالم المعتدي.

منى عوكل القاهرة الإخبارية العملية الحربية الصهيونية قناة القاهرة الإخبارية الحرب الفلسطينية الصهيونية هذا المساء

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أخفى 10 ملايين جنيه فى شركات وسيارات.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته من العملة

"وقت الحساب".. أحمد العوضي يروج لأحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17

المطربة لطيفة تطرح دعاء "راضيين" بمناسبة شهر رمضان الكريم

الأهلي يواجه دجلة والزمالك في مواجهة الصيد بنصف نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة

مزارع ونجله يضربان ابن عمهما بشومة بسبب خلافات على الميراث بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادي "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل

هيئة مقاومة الجدار: الاحتلال يصادق على 6 مخططات لأغراض توسعة المستوطنات