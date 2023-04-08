السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاتسيو يهزم يوفنتوس بهدفين في الدوري الإيطالي

يوفنتوس ولاتسيو
يوفنتوس ولاتسيو

حقق فريق لاتسيو الفوز على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس قد حلّ ضيفا  على لاتسيو بملعب "الأولمبيكو" في مباراة بالجولة التاسعة والعشرين للدوري الإيطالي.

وتقدم لاتسيو في الدقيقة 38 بعد كرة عرضية من ماتيا زاكايني، وصلت تجاه سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش والذي استغل خطأ أليكس ساندرو في التغطية.

وأدرك أدريان رابيو التعادل لصالح يوفنتوس بعد 4 دقائق فقط من ضربة رأسية.

وفي الدقيقة 53 تلقى زاكاني تمريرة بالكعب من لويس ألبرتو قبل أن يودع الكرة في الشباك.

وارتفع رصيد لاتسيو عند 58 نقطة في المركز الثاني بينما توقف رصيد يوفنتوس عند 44 نقطة في المركز السابع.
 

لاتسيو يوفنتوس الدورى الايطالى مباراة لاتسيو ويوفنتوس

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