لاتسيو يهزم يوفنتوس بهدفين في الدوري الإيطالي

حقق فريق لاتسيو الفوز على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس قد حلّ ضيفا على لاتسيو بملعب "الأولمبيكو" في مباراة بالجولة التاسعة والعشرين للدوري الإيطالي.

وتقدم لاتسيو في الدقيقة 38 بعد كرة عرضية من ماتيا زاكايني، وصلت تجاه سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش والذي استغل خطأ أليكس ساندرو في التغطية.

وأدرك أدريان رابيو التعادل لصالح يوفنتوس بعد 4 دقائق فقط من ضربة رأسية.

وفي الدقيقة 53 تلقى زاكاني تمريرة بالكعب من لويس ألبرتو قبل أن يودع الكرة في الشباك.

وارتفع رصيد لاتسيو عند 58 نقطة في المركز الثاني بينما توقف رصيد يوفنتوس عند 44 نقطة في المركز السابع.

