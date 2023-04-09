مواعيد الصلاة فى اليوم الثامن عشر من رمضان 2023

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة اليوم الأحد في اليوم الثامن عشر من رمضان 2023 والتي تختلف من محافظة لأخرى طبقًا لاختلاف خطوط الطول والعرض.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في اليوم الثامن عشر من رمضان 2023



في هذا التقرير نعرض لكم مواعيد الصلاة اليوم الأحد في اليوم الثامن عشر من رمضان 2023 في عدد من المحافظات.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة



موعد أذان الفجْر ٤:٠٧ ص.

الشروق ٥:٣٧ ص.

موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٧ ص.

موعد أذان العَصر ٣:٣٠ م.

موعد أذان المَغرب ٦:١٨ م.

موعد أذان العِشاء ٧:٣٧ م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر ٤:١١ ص.

الشروق ٥:٤١ ص.

موعد أذان الظهر ١٢:٠٢ م.

موعد أذان العصر ٣:٣٧ م.

موعد أذان المغرب ٦:٢٤ م.

موعد أذان العشاء ٧:٤٥ م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة دمياط

موعد أذان الفجْر ٤:٠٣ ص.

الشروق ٥:٣٣ ص.

موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٥ ص.

موعد أذان العَصر ٣:٢٩ م.

موعد أذان المَغرب ٦:١٦ م.

موعد أذان العِشاء ٧:٣٧ م.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٠٩ ص.

الشروق ٥:٣٤ ص.

صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص.

صلاة العَصر ٣:٢١ م.

صلاة المَغرب ٦:٠٩ م.

صلاة العِشاء ٧:٢٥ م.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٣:٥٩ ص.

الشروق ٥:٢٦ ص.

صلاة الظُّهْر ١١:٤٥ ص.

صلاة العَصر ٣:١٦ م.

صلاة المَغرب ٦:٠٤ م.

صلاة العِشاء ٧:٢٢ م.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٠٢ ص.

الشروق ٥:٢٨ ص.

صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص.

صلاة العَصر ٣:١٨ م.

صلاة المَغرب ٦:٠٦ م.

صلاة العِشاء ٧:٢٣ م.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغربية



صلاة الفجْر ٤:٠٦ ص.

الشروق ٥:٣٦ ص.

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص.

صلاة العَصر ٣:٣١ م.

صلاة المَغرب ٦:١٩ م.

صلاة العِشاء ٧:٣٩ م.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٣:٥٥ ص.

الشروق ٥:٢٦ ص.

صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص.

صلاة العَصر ٣:٢١ م.

صلاة المَغرب ٦:٠٨ م.

صلاة العِشاء ٧:٢٩ م.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح



صلاة الفجْر ٤:٢١ ص.

الشروق ٥:٥٢ ص.

صلاة الظُّهْر ١٢:١٣ م.

صلاة العَصر ٣:٤٧ م.

صلاة المَغرب ٦:٣٥ م.

صلاة العِشاء ٧:٥٦ م.