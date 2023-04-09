الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة فى اليوم الثامن عشر من رمضان 2023

مواعيد الصلاة  اليوم
مواعيد الصلاة  اليوم الاحد في اليوم الثامن عشر من رمضان 2023

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة  اليوم الأحد في اليوم الثامن عشر من رمضان 2023 والتي تختلف من محافظة لأخرى طبقًا لاختلاف خطوط الطول والعرض.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في اليوم الثامن عشر من رمضان 2023
 

في هذا التقرير نعرض لكم مواعيد الصلاة  اليوم الأحد في اليوم الثامن عشر من رمضان 2023 في عدد من المحافظات.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
 

موعد أذان الفجْر ٤:٠٧ ص.
الشروق ٥:٣٧ ص.
موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٧ ص.
موعد أذان العَصر ٣:٣٠ م.
موعد أذان المَغرب ٦:١٨ م.
موعد أذان العِشاء ٧:٣٧ م.

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

 

موعد أذان الفجر ٤:١١ ص.
الشروق ٥:٤١ ص.
موعد أذان الظهر ١٢:٠٢ م.
موعد أذان العصر ٣:٣٧ م.
موعد أذان المغرب ٦:٢٤ م.
موعد أذان العشاء ٧:٤٥ م. 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة دمياط

موعد أذان الفجْر ٤:٠٣ ص.
الشروق ٥:٣٣ ص.
موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٥ ص.
موعد أذان العَصر ٣:٢٩ م.
موعد أذان المَغرب ٦:١٦ م.
موعد أذان العِشاء ٧:٣٧ م.
 

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2023

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مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر 

صلاة الفجْر ٤:٠٩ ص.
الشروق ٥:٣٤ ص.
صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص.
صلاة العَصر ٣:٢١ م.
صلاة المَغرب ٦:٠٩ م.
صلاة العِشاء ٧:٢٥ م.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

 

صلاة الفجْر ٣:٥٩ ص.
الشروق ٥:٢٦ ص.
صلاة الظُّهْر ١١:٤٥ ص.
صلاة العَصر ٣:١٦ م.
صلاة المَغرب ٦:٠٤ م.
صلاة العِشاء ٧:٢٢ م.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٠٢ ص.
الشروق ٥:٢٨ ص.
صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص.
صلاة العَصر ٣:١٨ م.
صلاة المَغرب ٦:٠٦ م.
صلاة العِشاء ٧:٢٣ م.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغربية
 

صلاة الفجْر ٤:٠٦ ص.
الشروق ٥:٣٦ ص.
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص.
صلاة العَصر ٣:٣١ م.
صلاة المَغرب ٦:١٩ م.
صلاة العِشاء ٧:٣٩ م.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

 

صلاة الفجْر ٣:٥٥ ص.
الشروق ٥:٢٦ ص.
صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص.
صلاة العَصر ٣:٢١ م.
صلاة المَغرب ٦:٠٨ م.
صلاة العِشاء ٧:٢٩ م.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح
 

صلاة الفجْر ٤:٢١ ص.
الشروق ٥:٥٢ ص.
صلاة الظُّهْر ١٢:١٣ م.
صلاة العَصر ٣:٤٧ م.
صلاة المَغرب ٦:٣٥ م.
صلاة العِشاء ٧:٥٦ م. 

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