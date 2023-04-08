السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية علي الأسواق والمخابز بملوي بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بملوي بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة تموين المركز والجهات المعنية، حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وذلك لضبط الأسعار والأسواق والتأكد من توافر أحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للأستخدام الآدمي أسفرت عن ضبط وتحرير 11 مخالفة متنوعة.

 

قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه بالتعاون مع ادارة تموين المركز تم تنظيم حملة تموينية للمرور على عدد من المخابز البلدية ومحلات البقالة بنطاق الوحدة المحلية لقرية دروة،  وذلك لضبط الاسعار وتحسين مستوى جودة رغيف الخبز وعدم التلاعب بحصة الدقيق وبيعها في الاسواق، واسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت مابين “ نقص وزن وعدم نظافة وعدم إعطاء بون صرف وعدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية”، وتم تحرير المحاضر اللازمة عن هذه المخالفات  وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الحملات التموينية والرقابية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز البلدية لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسعار والأسواق والتاكد من توافر كافة أحتياجات المواطنين وعدم تعطيش الأسواق وأحتكار السلع وضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم وإحالة المخالفات للنيابة العامة للتحقيق مع مرتكبيها.

 

وأشار رئيس المركز والمدين، أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها مشيرا إلي أنه وجه بتكثيف هذه الحملات بشكل يومي حتي يتم ضبط الأسواق.

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تحرير 11 مخالفة تموينية حملة رقابية علي الأسواق والمخابز قرية دروة بمركز ملوي بالمنيا إدارة تموين مركز ملوي بالمنيا اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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