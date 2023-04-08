السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجوالدة محذرًا من تناول الحلويات وشرب المشروبات الغازية: شر كبير (فيديو)

أيوب الجوالدة
أيوب الجوالدة

حذر الدكتور أيوب الجوالدة، مستشار وحدة التغذية بمنظمة الصحة العالمية، من الإفراط في تناول الحلويات خاصة مع شهر رمضان.

 الجرجير والبقدونس مصدر لعلاج نقص الحديد 

وقال خلال لقائه ببرنامج "عن قرب"، مع الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الخضار والفاكهة غنية بالألياف والفيتامينات والأملاح، وبالتالي الفواكة يمكن تناول من قطعة لقطعتين، مشيرًا إلى أن الجرجير والبقدونس مصدر لعلاج نقص الحديد وبأسعار زهيدة، كما أن الفاصوليا مصدر للبروتين مثل الفول والعدس وهم بدائل للحوم.

وحذر خلال الحلقة من تناول الحلويات والتي وصفها بأنها شر كبير لأن السكر مصدر السرطان، مؤكدًا أن الحلويات تجهز بواسطة السكر الأبيض وهو غير صحي وكذلك إضافة دهون مشبعة ومهدرجة رخيصة الثمن لها يضاف لها نكهات ويقال عنها سمن فلاحي أو بلدي. 

ووجه نصيحة بتناول الحلويات مرة واحدة فقط في الأسبوع خاصة في شهر رمضان وذلك حتى لا يكون هناك حرمان للشخص.

وأكد أن العصائر والمشروبات الغازية مضرة جدًا بالصحة ونسبة السكر في الأخيرة تمثل 13% أي أن كل زجاجة بها 12 ملعقة سكر.

أيوب الجوالدة الحلويات شر كبير المشروبات الغازية الصحة نسبة السكر دهون مشبعة ومهدرجة

مواد متعلقة

«الصحة» توجه نصيحة للمواطنين بشأن تناول الحلويات فى رمضان

تعرف على السعرات الحرارية في الكحك والبسكويت والفئات الممنوعة من تناول الحلويات

كيف تحافظ على وزنك رغم تناول الحلويات خلال أيام العيد؟

أبرزها الحلويات والشاى.. مأكولات ومشروبات تسبب العطش فى رمضان

الأكثر قراءة

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أماكن الفروع المميكنة لشركة بتروتريد لسداد فاتورة الغاز الطبيعي

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. دلال ترفض صلح جعفر بعد اتهامها بضرب عايدة

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. خطة القوات المسلحة لضرب عناصر داعش

تصاعد أحداث انتقام "العوضي" في الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

د.كريمة الحفناوى

الذكرى السابعة والأربعون ليوم الأرض

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل

هيئة مقاومة الجدار: الاحتلال يصادق على 6 مخططات لأغراض توسعة المستوطنات

الاحتلال الإسرائيلى يغلق عدة طرق فى الأغوار لليوم الثانى