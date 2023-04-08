الجوالدة محذرًا من تناول الحلويات وشرب المشروبات الغازية: شر كبير (فيديو)

حذر الدكتور أيوب الجوالدة، مستشار وحدة التغذية بمنظمة الصحة العالمية، من الإفراط في تناول الحلويات خاصة مع شهر رمضان.

الجرجير والبقدونس مصدر لعلاج نقص الحديد

وقال خلال لقائه ببرنامج "عن قرب"، مع الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الخضار والفاكهة غنية بالألياف والفيتامينات والأملاح، وبالتالي الفواكة يمكن تناول من قطعة لقطعتين، مشيرًا إلى أن الجرجير والبقدونس مصدر لعلاج نقص الحديد وبأسعار زهيدة، كما أن الفاصوليا مصدر للبروتين مثل الفول والعدس وهم بدائل للحوم.

وحذر خلال الحلقة من تناول الحلويات والتي وصفها بأنها شر كبير لأن السكر مصدر السرطان، مؤكدًا أن الحلويات تجهز بواسطة السكر الأبيض وهو غير صحي وكذلك إضافة دهون مشبعة ومهدرجة رخيصة الثمن لها يضاف لها نكهات ويقال عنها سمن فلاحي أو بلدي.

ووجه نصيحة بتناول الحلويات مرة واحدة فقط في الأسبوع خاصة في شهر رمضان وذلك حتى لا يكون هناك حرمان للشخص.

وأكد أن العصائر والمشروبات الغازية مضرة جدًا بالصحة ونسبة السكر في الأخيرة تمثل 13% أي أن كل زجاجة بها 12 ملعقة سكر.