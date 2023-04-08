السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليمات مهمة من "التعليم" بشأن وضع أسئلة اختبارات نهاية العام الدراسي

وزير التعليم
وزير التعليم

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم التشديد على واضعي أسئلة اختبارات نهاية العام الدراسي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، على أن تكون من المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني وحظر وضع أسئلة من الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط.

وشدد المصدر، لى أنه من يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حظر عقد الاختبارات العملية أو التقييمات العملية للأنشطة اللاصفية (الأساسية، الاختيارية) أو أداء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/2023، خلال الأيام  المحددة التالية:" الأحد 9 أبريل، الخميس 13 أبريل، الأحد 16 أبريل" مراعاة لأعياد الإخوة المسيحيين.
ويعد امتحان المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، من عوامل التقييم التي يخضع لها الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023، بجانب الاختبارات التي يجريها خلال الفصل الدراسي، وتستهدف اختبارات المهام الأدائية قياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات خلال العام الدراسي.
 

اختبارات نهاية العام 2022-2023 التربية والتعليم والتعليم الفني الإختبارات العملية العام الدراسى الحالى 2022 الخامس الابتدائي التربية والتعليم والتعليم العام الدراسي 2022

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

بعد قليل.. مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 على DMC دراما

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

غدا.. أولى جلسات الفتح الفني والمالي للمتقدمين لحجز قطع الأراضي الاستثماري بالعاصمة الإدارية

قصة مقتل الممرضة فاطمة سعيد على يد زوجها

4 قرارات من النيابة بشأن حريق كنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

د.كريمة الحفناوى

الذكرى السابعة والأربعون ليوم الأرض

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

صور

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة مقاومة الجدار: الاحتلال يصادق على 6 مخططات لأغراض توسعة المستوطنات

الاحتلال الإسرائيلى يغلق عدة طرق فى الأغوار لليوم الثانى

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية