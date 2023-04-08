تعليمات مهمة من "التعليم" بشأن وضع أسئلة اختبارات نهاية العام الدراسي

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم التشديد على واضعي أسئلة اختبارات نهاية العام الدراسي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، على أن تكون من المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني وحظر وضع أسئلة من الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط.

وشدد المصدر، لى أنه من يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حظر عقد الاختبارات العملية أو التقييمات العملية للأنشطة اللاصفية (الأساسية، الاختيارية) أو أداء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/2023، خلال الأيام المحددة التالية:" الأحد 9 أبريل، الخميس 13 أبريل، الأحد 16 أبريل" مراعاة لأعياد الإخوة المسيحيين.

ويعد امتحان المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، من عوامل التقييم التي يخضع لها الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023، بجانب الاختبارات التي يجريها خلال الفصل الدراسي، وتستهدف اختبارات المهام الأدائية قياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات خلال العام الدراسي.

