السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشباب والرياضة تواصل عقد الحلقات النقاشية ضمن مُنتدى الحوار الوطني الثاني للشباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، عقد الحلقات النقاشية بمراكز شباب الجمهورية، ضمن فعاليات المرحلة الأولى من مُنتدى الحوار الوطني الثاني للشباب، الذي يحمل شعار «"فيمَ يفكر الشباب ٠٠٠ حوار من الشباب للشباب"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويشارك بالمرحلة الأولى للمُنتدي نحو ٣٠ الف شابًا وشابة من أعضاء مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية، ممثلي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من “نموذج محاكاة مجلس النواب ؛ نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الكيانات الشبابية ؛ لجان الشباب بالأندية؛  ذوى الهمم و القدرات الخاصة ؛  أبناء القبائل المصرية والحدودية ؛ اتحاد طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة ؛ الجمعيات الأهلية والاتحادات والنقابات؛ المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة”.

يأتي ذلك في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني لتعزيز بناء جسور من التواصل بين الشباب وصناع ومتخذي القرار في قراءة الواقع وإعادة فهم عصري للتعامل مع المتغيرات والتحديات وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل باراء الجميع  .

وتسلط الحلقات النقاشية علي مدي يومين بواقع ثلاث ساعات كل يوم ،  الضوء على  مناقشة ثلاثة محاور رئيسية :" أولًا -  المحور الاجتماعي  ( التعليم ،الصحة والزيادة السكانية ،الوعي والإعلام والثقافة ،الأسرة والطفل ، ذوي الهمم والقدرات الخاصة ) ، ثانيًا - المحور السياسي (تعزيز المشاركة السياسية ، المحليات ) ، ثالثًا - المحور الاقتصادي (الاقتصاد، التشغيل والتأهيل لسوق العمل ،مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة)
 وتُختتم فعاليات المرحلة الأولي من المُنتدي برفع احتياجات وافكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقري والمدن والمحافظات ، تمهيداً لعرضها علي القيادة السياسية .

 

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتحاد طلاب الإدارة المركزية للتعليم المدني الإدارة المركزية الهيئات الشبابية

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