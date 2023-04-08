السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين إثر انقلاب "توك توك" فى قنا

ارشيفية
ارشيفية

اُصيب 5 أشخاص إثر انقلاب مركبة "توك توك" بمنطقة عزبة الألفي التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم السبت، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

البداية بتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة 5 مواطنين بينهم سيدات إثر انقلاب "توك توك" بمنطقة عزبة الألفي التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف من قبل مرفق إسعاف قنا لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين لمستشفى فاو المؤقت بدشنا لتلقي العلاج اللازم.

حادث انقلاب توك توك عزبة الألفي سيارات الإسعاف اللواء مدير أمن قنا غرفة العمليات

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