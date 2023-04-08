السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 256 مخالفة لمحال لم تلتزم بترشيد استهلاك الكهرباء

جريدة الدستور

استكملت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 256 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.

وزارة الداخلية مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

البنك الدولى يوضح تأثير ارتفاع معدلات التضخم على البلدان

«الدستورية» ترفض بطلان الفقرة الأخيرة من المادة 99 لقانون المرافعات المدنية والتجارية

فتح باب الانضمام لـ«كنترول الثانوية» بالمنصورة

«الدستورية» ترفض دعوى بطلان غرامة الضريبة الجمركية على البضائع

وزير النقل يتفقد الخط الأول للقطار الكهربائى «السخنة- العلمين- مطروح»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب (فيديو)

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب