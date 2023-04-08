تقارير: نابولي يقترب من الإبقاء على أمير رحماني

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي نابولي الإيطالي، اقترب من الإبقاء على خدمات مدافعه الكوسوفي أمير رحماني، لأطول فترة ممكنة.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن نابولي اقترب من التوصل لاتفاق لتمديد عقد رحماني خلال الفترة المقبلة.

وأشار رومانو، إلى أن العقد الجديد سيتوقع توقيعه قريبًا، مضيفًا أن عقد رحماني، سيمتد حتي عام 2027.

وأضاف الصحفي الإيطالي، أن العقد الجديد سيتضمن خيار التمديد حتي عام 2028.

ويقدم أمير رحماني – البالغ من العمر 29 عامًا – مستويات رائعة مع نادي الجنوب الإيطالي، منذ انضمامه لصفوفه قادمًا من هيلاس فيرونا، في عام 2020.

وشارك اللاعب الكوسوفي، مع نابولي، في 27 مباراة خلال الموسم الحالي (في كافة المسابقات)، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفًا وحيدًا.

يذكر أن نابولي، يحتل حاليًا صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 74 نقطة، بفارق 19 نقطة، عن لاتسيو، صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة، ليصبح الفريق السماوي، قريبًا من حصد لقب "كالتشيو" للمرة الأولى منذ موسم 1989-1990.