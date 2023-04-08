السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام إمبولي بالدوري الإيطالي

ميلان وإمبولي
ميلان وإمبولي

سقط فريق إي سي ميلان في فخ التعادل السلبي أمام إمبولي خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 39 من بطولة الدوري الإيطالي.

ميلان كان الأكثر سيطرة طوال المباراة، لكن لاعبوه فشلوا في الوصول إلى مرمى إمبولي الذي حافظ على شباكه نظيفة.

وكانت تقنية الفيديو، قد حرمت ميلان من تسجيل هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

ورفع ميلان رصيده للنقطة 52 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، كما أرتفع رصيد إمبولي للنقطة 32 فى المركز الرابع عشر، ويتصدر نابولي برصيد 74 نقطة.

ميلان إمبولي تعادل سلبي الدورى الايطالى مباراة ميلان وإمبولي

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