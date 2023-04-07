الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل جميلة الحلقة 16.. سامح الصريطي يفكر في طلب سوسن بدر بخصوص قتل زوجها

صورة من المسلسل
صورة من المسلسل

بدأت منذ قليل، مسلسل جميلة الحلقة 16، والذي تصدر عناوين مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصاعد الأحداث التي تجعلك لا تمل من المشاهدة.

بدأ مسلسل جميلة الحلقة 16 بمشهد يجمع بين شهيرة والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، والنجم سامح الصريطي، والذي يقوم بدور "طارق نصار" صديقها وتربطهم علاقة حب.

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ملخص أحداث مسلسل جميلة الحلقة 15 وموعد عرض الحلقة السادسة عشرة

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 16

عرضت شهيرة، والدة جميلة، خلال احداث مسلسل جميلة الحلقة 16 الزواج على طارق، ولكن بشر تقديم المهر لها، ولكن طلبها أو مهرها هو قتل "رجب" زوجها السابق، الذي يحاول أن يخبر جميلة بالحقيقة.

في المقابل أًيب طارق نصار، بالذهول والصدمة، بعد سماع طلب شهيرة، حيث أكدت له أن هذا الرجل يقف أمام زواجهم وأسرتها، وعدم التخلص منه سيجعلهم يفترقون.

في المشهد طلب طارق نصار من شهيرة، تركه مدة يفكر في طلبها، حيث أن طلب شهيرة قد يكلفه حياته وسمعته أمام الجميع، فهل سينفذ طارق طلب شهيرة.

مسلسل "جميلة" الحلقة 16.. هل ينفذ طارق طلب شهيرة ويقتل زوجها السابق؟

قصة مسلسل جميلة

تدور قصة مسلسل جميلة، الذي أثار إعجاب الكثيرين منذ الحلقة الاولي، حول ريهام حجاج، التي تعمل وكيل نيابة في النيابة الإدارية، حيث يسلط المسلسل الضوء على المشكلات التي تواجه جميلة في عملها، وبيتها، والتي تتمثل في الميراث الذي كتبه والداها لها قبل وفاته.

تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

كما يضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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