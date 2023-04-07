بينهم أجانب.. تكريم حفظة القرآن الكريم بالغربية

أعلنت إحدى الجمعيات الخيرية الكبري التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بالغربية، بمدينه طنطا إقامة تكريم لحفظة القرآن الكريم من خلال مسابقة كبرى تُنظمها مساء اليوم الجمعة، تحت إشراف مديرية التضامن ومديرية الأوقاف بالغربية، وبرعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور مهندس احمد عطا، نائب المحافظ، اللذان سبقا وحضرا عدة فاعليات للجمعية.د

وسيقام التكريم اليوم بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الغربية، وعمداء ووكلاء الكليات بجامعة طنطا، وسيقوم الحضور بتكريم الفائزين ومنحهم مكافآت مالية أقرتها لائحة الجمعية بعد الحصول علي الموافقات من الجهات المختصة.

وأكدت الدكتورة رانيا الكيلانى أستاذ علم ألاجتماع بكلية الآداب جامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المسابقة يتم إقامتها كل عام مشيرة ان عدد الفائزين هذا العام بلغ 113 متقدم منهم 3 متسابقين من خارج مصر، من أصل عدد متقدمين تجاوز الـ 1000 متقدم.

واضافت الكيلاني، أنه ولأول مرة يتم عمل امتحان لـ 3 من المتسابقين خارج مصر عبر برنامج أحد برامج اشكبة الدولبة للمعلومات الإنتر نت “برنامج زوم”، موضحة أن المتسابقة سيتم تطبيقها على 4 مستويات والفائز في كل مستوى له جائزة مالية.

وأضافت أن لجنه الحكام من كبار رجال الدين بمديرية أوقاف الغربية، مثل أمام مسجد الشيخة صباح وغيرهم من الائمة من الأوقاف، واستاذة الجامعات الأزهرية ككلية علوم الدين والشريغة والقانون بطنطا.

موضحة أن مسابقة حفظة القرآن الكريم هي أحد الفاعليات التي تقدمها الجمعية تحت إشراف مديرية التضامن بالغربية، وبرعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، وأن نشاط الجمعية يتوسع باستمرار حيث نقوم بعمل اكثر من 500 وجبة يوميا من خلال مطبخ السعادة، والذي قام محافظ الغربية بإفتتاح مطلع شهر رمضان الفضيل، مؤكدًا دعمه لكل أنشطة الجمعية، علاوة على توفير مكان لعرض الملابس المستعملة والجديدة من كافة الأعمار لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية،وأن الجمعية تكفل أسر بعينها خلال العام علاوة على أنشطة متعددة يُقصد بها الأسر المتعففة