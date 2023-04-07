إحالة موظفتين بشركة سياحة للجنايات لتهريبهما مهاجرين لليونان بطريقة غير شرعية

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة متهمتين اثنتين، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تشكيلهما وآخرين مجهولين جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين المصريين من مصر إلى دول أوروبية، وخاصة دولة اليونان عبر دولة ألبانيا، بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي من ورائهم.

وأمرت جهات التحقيق إحالة المتهمتين في القضية وهما، "ن . ن" موظفة بشركة سياحة، و" ر . ن"، موظفة بذات الشركة إلى المحاكمة الجنائية.

أسندت جهات التحقيق إلى المتهمتين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما هربتا وآخرون مجهولون حال كونهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة، وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية عدد 15 مصريا من المهاجرين إلى دول أوربية، وتم ضبطهم بمطار القاهرة الجوي أثناء رحلة تهريبهم- بينهم شباب صغار يبلغون 18 سنة، وكان ذلك بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى دولة اليونان مرورا بدولة ألبانيا، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.

وأسندت لهما أنهما وهما ليستا من أرباب الوظائف العمومية اشتركتا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادات تحليل فيروس كورونا (PCR) منسوب صدورها للإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان وذلك بأن اتفقتا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها، وساعدتاه بأن أمدتاه بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيّلتاها بعلامات نسبها زورًا لذات الجهة المختصة بإصدارها، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما قامتا بتقليد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره للإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان، واستعملاه بأن مهرا به المحررات السابق ذكرها لتبدو كالصحيحة.