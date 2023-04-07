افتتاح 4 مساجد بتكلفة 10.7 مليون جنيه فى كفرالشيخ

شهدت 4 قرى بمراكز كفرالشيخ وبيلا وقلين وسيدي سالم، افتتاح 4 مساجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة وترميم، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وافتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، مسجد بقلولة الكبير بقرية بقلولة بمركز كفرالشيخ، بحضور اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة، وعدد كبير من الشعبيين والتنفيذيين.

أناب اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الجمعة، لافتتاح مسجد محمد إبراهيم عصر بالربعمية التابع لمجلس قروي روس الفرخ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، بحضور علي أمين، نائب رئيس المدينة، وعمر أبوالعطا، رئيس الوحدة المحلية لقرية روس الفرخ، والشيخ ياسر المتولي، مدير إدارة أوقاف بيلا، وبعض مفتشي إدارة الأوقاف والقيادات التنفيذية وأهالي القرية.



وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى افتتاح مسجد محمد إبراهيم عصر بقرية الربعمية بمركز بيلا" إحلال وتجديد"،على مساحة 132 مترا، بتكلفة مليون و56 ألف جنيه، ومسجد الشمالي بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين،" صيانة وترميم"، على مساحة 480 مترا بتكلفة 720 ألف جنيه، ومسجد الكبير أبوغانم سيدي سالم، "إحلال وتجديد" على مساحة 320 مترا، بتكلفة مليونين و560 ألف جنيه، مسجد بقلولة الكبير بمركز كفرالشيخ، "إحلال وتجديد"، على مساحة 400 متر، بتكلفة 6 ملايين و400 ألف جنيه.

ومؤخرا، شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والسيد مسلم وكيل وزارة التضامن، والشيخ عبدالقادر سليم مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، وإيمان عبدالحميد مدير إدارة شئون المجتمع، وجورج سمير، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وصول 2500 شنطة رمضانية من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، دفعة خامسة من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفرالشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.