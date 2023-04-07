تشييع جثمان الفنانة شيرين الطحان لمثواها الأخير «صور»

شُيع منذ قليل جثمان الفنانة والإعلامية شيرين الطحان من مسجد فاطمة الشربتلي لمثواها الأخير بمقابر العائلة، وحرصت شقيقتها ووالدتها على مرافقة الجثمان لمثواه الأخير، وسط حضور محدود من نجوم الوسط الفني.

جنازة شيرين الطحان

رحلت عن عالمنا فجر اليوم الإعلامية والفنانة شيرين الطحان بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، وتقام صلاة الجنازة على شيرين الطحان بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة شيرين الطحان التي رحلت بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وتدهور حالتها الصحية خلال الأيام الأخيرة في حياتها.

وكتبت نقابة المهن التمثيلية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تنعى نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة والإعلامية شيرين الطحان.. وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

وفاة شيرين الطحان

وأصيبت شيرين بالسرطان خلال الفترة الماضية وتم علاجها ولكن عاد المرض وداهمها ومؤخرًا تعرضت لوعكة صحية وأصيبت بنقص البوتاسيوم والهيموجلوبين، ونقلت للرعاية المركزة منذ أكثر من شهر حتى رحلت عن عالمنا اليوم.

وأعربت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها مؤخرًا عن خالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على استجابتها لطلب النقابة في علاج الفنانة والإعلامية الكبيرة شيرين الطحان على نفقة الشركة في لفتة طيبة من الشركة خلال الساعات الماضية.

وحرص عدد كبير من أصدقائها وجمهورها على الدعاء لها بالشفاء خلال الساعات الماضية حتى رحلت عن عالمنا قبل قليل.

شيرين الطحان

وكان آخر أعمال الفنانة شيرين الطحان مسلسل "رمضان كريم" تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، والذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2017، والذي جسدت فيه دور "هند" زوجة المعلم حناوي الذي أدى دوره الفنان محمد محمود.

شيرين الطحان فنانة وإعلامية، ولدت في 5 يونيو 1976 وتخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة، كانت بدايتها إلى عالم الشهرة من خلال التقديم التليفزيوني، حيث عملت كمذيعة في التليفزيون المصري في قطاع القنوات المتخصصة من خلال قناة النيل للمنوعات، رشحت من قبل المخرج أحمد يسر للمشاركة في فيلم "45 يوم" مع عدد من النجوم منهم الفنان أحمد الفيشاوي لتنطلق بعدها إلى عالم التمثيل.

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