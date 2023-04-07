الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بنيامين: مجمع 2023 سيناقش الوضع الطقسي لحلول البشارة مع ختام الصوم

الانبا بنيامين
الانبا بنيامين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بآخر أيام الصوم الأربعيني الكبير «جمعة ختام الصوم».

وكان البابا تواضروس الثاني قد وضع تصورا لجمعة ختام الصوم 2023، وذلك بسبب حلوله تزامنًا مع احتفالات الكنيسة بعيد البشارة.

ومن جانبه قال الانبا بنيامين مطران المنوفية ومقرر لجنة الطقوس بالمجمع المقدس، في بيان له، إنه من المقرر ان يناقش المجمع المقدس في دور الانعقاد المقبل قبيل حلول عيد الروح القدس، المعروف بعيد العنصرة، الموقف الطقسي اذ ما حل مجددا عيد البشارة تزامنا مع جمعة ختام الصوم، مثل اليوم وعام 2017.

واوضح في بيانه ان قراءات جمعة ختام الصوم لم تغفل بل تم قراءتها امس الخميس، كما قامت الكنائس كذلك باتمام طقوس عشية عيد البشارة، واليوم تصلي الكنائس قداساتها بالطقس ذو الطابع الفرايحي احتفالا بعيد البشارة، وذلك استنادا على ما جاء في بعض المراجع الطقسية الهامة مثل كتاب ترتيب البيعة للأنبا صموئيل أسقف شبين القناطر المتنيح، وكتاب اللآلئ النفيسة في شرح طقوس الكنيسة للقمص يوحنا سلامة.

هذا وجاء في ترتيب اليوم أنه سيتم الاحتفال بعيد البشارة، بينما تم قراءة نبوات جمعة ختام الصوم، امس الخميس عقب قراءات نبوات اليوم نفسه الذي هو الخميس الأخير من الصوم الكبير، بينما تصلي الكنيسة صلوات القنديل العام بالنغمة الفرايحي، مؤكدا ان الاحتفال بعيد البشارة امر واجب لان الاحتفال به يوم 29 برمهات يعطي مساحة 9 أشهر بالتمام والكمال على ميلاد المسيح يوم 29 كيهك.

الانبا بنيامين الانبا بنيامين المنوفية الانبا بنيامين في الكرازة الانبا بنيامين مطران الاقباط في المنوفية الانبا بنيامين مطران المنوفية

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