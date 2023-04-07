إصابة طفل فلسطينى فى قصف إسرائيلى على خان يونس

أصيب طفل فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، بجروح متوسطة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي موقعًا غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن طائرة حربية من نوع "F16" أطلقت صاروخين على موقع غرب خان يونس، أسفر عن تدميره بشكل كامل، وإصابة طفل بجروح متوسطة إثر تناثر زجاج منزل عائلته بفعل القصف.

وأضافت الوكالة أن القصف تسبب بأضرار جسيمة بممتلكات المواطنين المجاورة للموقع المستهدف.

قوات الاحتلال الإسرائيلى تكثف غاراتها على غزة وتتوعد برد قاس ضد لبنان

وتصاعدت الأحداث ردًا على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وارتكاب أعمال عنف ضد المصلين ومنعهم من ممارسة شعائرهم، حيث أُطلِقت من لبنان عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل بالتزامن مع قصف صاروخي من غزة، وردت قوات الاحتلال بالبدء في شن غارات جوية على قطاع غزة بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي لبحث الرد على القصف الصاروخي اللبناني.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلطات الإسرائيلية سترد على القصف الصاروخي بعنف، مضيفًا في كلمته بعد الاجتماع الأمني لمجلس الوزراء المصغر: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنًا لعدوانهم.

وأضاف: "ندعو إلى تهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف"، مضيفًا: "ليست لدينا مصلحة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس".