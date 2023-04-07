الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة طفل فلسطينى فى قصف إسرائيلى على خان يونس

قطاع غزة
قطاع غزة

أصيب طفل فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، بجروح متوسطة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي موقعًا غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن طائرة حربية من نوع "F16" أطلقت صاروخين على موقع غرب خان يونس، أسفر عن تدميره بشكل كامل، وإصابة طفل بجروح متوسطة إثر تناثر زجاج منزل عائلته بفعل القصف.

وأضافت الوكالة أن القصف تسبب بأضرار جسيمة بممتلكات المواطنين المجاورة للموقع المستهدف.

قوات الاحتلال الإسرائيلى تكثف غاراتها على غزة وتتوعد برد قاس ضد لبنان

وتصاعدت الأحداث ردًا على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وارتكاب أعمال عنف ضد المصلين ومنعهم من ممارسة شعائرهم، حيث أُطلِقت من لبنان عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل بالتزامن مع قصف صاروخي من غزة، وردت قوات الاحتلال بالبدء في شن غارات جوية على قطاع غزة بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي لبحث الرد على القصف الصاروخي اللبناني.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلطات الإسرائيلية سترد على القصف الصاروخي بعنف، مضيفًا في كلمته بعد الاجتماع الأمني لمجلس الوزراء المصغر: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنًا لعدوانهم.

وأضاف: "ندعو إلى تهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف"، مضيفًا: "ليست لدينا مصلحة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس".

طفل فلسطينى الإحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس قطاع غزة صاروخين

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة شيرين الطحان

«الأرصاد» توجه تحذيرات شديدة للمواطنين من طقس الأسبوع المقبل

الفول يبدأ من 33 جنيهًا للكيلو.. أسعار البقوليات اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية 

منهم 5 أطفال.. كلب مسعور يهاجم أهالى سوهاج ويصيب 6

البتلو تبدأ من 220 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟!.. الحلقة الأولى.. مشاهد البداية!

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تكثف غاراتها على غزة وتتوعد برد قاس ضد لبنان

العربية: مصر تطالب إسرائيل بضرورة عدم استهداف المدنيين والمدن السكنية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل غاراته ضد غزة: هاجمنا مواقع حماس ونحملها المسئولية