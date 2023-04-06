الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل فى البحيرة

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، منذ قليل، بالدفع بـ12 سيارة إطفاء، من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق الذي شب منذ قليل داخل إحدى الثلاجات، الخاصة بتغليف وتعبئة الفاكهة بقرية شابور بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وقامت قوات الحماية المدنية برئاسة الرائد صلاح الكفراوي بفرض كردون أمنى بمحيط مكان الحريق، وتواصل القوات الآن من جهودها من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق.

كما قامت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتورهانى جميعة وكيل وزارة الصحة، بإعلان حالة الطوارئ داخل مستشفى مركز كوم حمادة من أجل المساهمة في استقبال حالات الاختناق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحريق من أجل سرعة نقل الحالات المصابة.

وشهدت قرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وقوع حريق داخل شركة العدالة والتي تقوم بتعبئة وتغليف الفاكهة، مما نتج عنه وقوع إصابات بشرية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة أمن البحيرة، إخطار يفيد بنشوب حريق داخل ثلاجة إحدي شركات تعبئة الفاكهة بقرية شابور التابعة لذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وجار فرض كردون أمنى بمحيط المكان من أجل المساهمة في الحد من انتشار الحريق إلى الأماكن المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.