الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تسعي لتعزز اتفاقياتها مع قبرص في مجال السياحة

السياحة القبرصية
السياحة القبرصية

نجحت وزارة السياحة والآثار، خلال الفترة الماضية من مناقشة ودراسة عدد من البروتوكولات مع نظيرتها وزارة السياحة القبرصية أهم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اتفاقية تعزيز سياحة اليخوت حيث يمكن من خلالها ربط البلدان ببرنامج سياحي مشترك.

وناقشت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة من قبل وتحديدًا في عام 2021 مع نائب وزير سياحة اليونان، التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص وخاصة فيما يتعلق بسياحة السفن واليخوت، وكيفية الاستفادة من هذا التعاون في تبادل الخبرات في هذا الملف المهم.

وفي 2018 تم الاتفاق على بدء دراسة تنفيذ أول مشروع مشترك للسياحة البحرية "الكروز"، خلال لقاء موسع بين  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية في ذلك الوقت، و"إلينا كونتورا" وزيرة السياحة اليونانية، ووزير التجارة والسياحة القبرصي "يورجوس لاكوتريبيس"، والسفير المصري في ألمانيا الدكتور بدر عبد العاطي، وسفيري قبرص واليونان في ألمانيا.

في الوقت نفسه تسعى الحكومة المصرية لتعزيز سياحة اليخوت، بشكل مختلف وذلك ضمن استراتيجية الدولة 2030 والتي تهدف الي زيادة  عدد السائحين إلى 30 مليون سائح.

وحتى يتم الانتهاء من تنفيذ استراتيجية ًوتعظيم سياحة اليخوت في مصر، عقدت الجهات المعنية العديد من الاجتماعات لتحديد الأولويات كذلك وضع الآلية تتضمن التعامل مع الإجراءات المطلوبة لتعظيم سياحة اليخوت كنمط سياحي جديد.

وتعد زيارة رئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليديس، القاهرة؛ للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي توطيد العلاقات في مجالات التجارة والاقتصاد والسياحة والطاقة.

وكانت وزارة السياحة والاثار قد أعلنت عن بعض المحاور الأساسية  الخاصة باستراتيجية السياحة تتضمن سياحة اليخوت وتضمنت ضرورة إعداد سياسات سعرية موحدة بهدف تقديم حوافز وخصومات للسفن واليخوت  بالموانئ المصرية.

كذلك رفع كفاءة المواني المصرية السياحية وضرورة إنشاء كرسي خاص لليخوت في مناطق الجذب السياحي بالإضافة لإعداد خطة ترويجية خاصة بسياحة اليخوت من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية  كذلك ضرورة إطلاق موقع إلكتروني لإنهاء كافة الإجراءات وإنهاء التصاريح ودفع الفواتير الموحدة بالتعاون مع الجهات المعنية بسياحة اليخوت.

وزارة السياحة والآثار قبرص واليونان الكروز وزير السياحة والآثار سياحة اليخوت

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