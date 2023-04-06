الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خالد الغندور: الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد خلال 48 ساعة

الزمالك
الزمالك

فجر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بمدرب الزمالك الجديد.

وقال الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": «مدرب الزمالك القادم اسم كبير وسي في قوي جدا وخبرات متراكمة والإعلان خلال ٤٨ ساعة، وسيصل مصر قبل مباراة الزمالك والبنك الأهلي يوم الأحد إن شاء الله»

ويستعد الزمالك لملاقاة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بشأن أوضاع الفريق الأول لكرة القدم، متطرقًا إلى فتح العديد من الملفات، لعل أبرزها دور اللجنة الفنية.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "الصفقات واختيار المدربين وتحديد اللاعبين الراحلين ليس من ضمن أدواري، هذا دور اللجنة الفنية، بينما أنا رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية وليس لكرة القدم فقط".

وتابع: "النادي الوحيد الذي سدد كل ضرائبه هو الزمالك.. أتمنى أن يسير الكل على خطانا، وأن يتم رفع الحجز على أرصدتنا".

وأضاف: "ما يحدث مع الزمالك حدث في كل أندية العالم.. انظروا إلى ليفربول الآن".

واستكمل: "عبدالرحمن مجدي كان هنا في مقر نادي الزمالك وقلت له (مش هناخدك).. والآن ترى كيف يقدم مستويات جيدة مساعدًا الإسماعيلي في أزمته".

مرتضى زاد: "البعض تواصل مع ميدو مثلما تواصل مع المدرب، وقال لهما (اهربا هذا النادي كله مشاكل)، هذا مناخ سيء".

وعن إمكانية عزله من رئاسة الزمالك: "عايزين كرسي الرئاسة؟ انزلوا الانتخابات.. شروط الترشح على رئاسة الزمالك مجددًا تنطبق على مرتضى منصور، لو مشيت هترشح تاني إيه المشكلة؟".

وأكمل في السياق ذاته: "سأكتسح الانتخابات إذا ترشحت مرة أخرى على رئاسة الزمالك، ما فعلته في النادي لم يسبق له مثيل".

وأردف: "كويس إني عايش وصابر ومستحملكم.. جماهير الزمالك الواعية عاجزة عن الرد على ما قاله البعض بشأن عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك".

وعن قراراته الصادرة بعد موقعة المصري: "اللاعب الذي لا يعرف قيمة الزمالك سنحاسبه (بالفلوس)، حتى لو وصل الأمر إلى اللعب بالناشئين.. لدى عبد الواحد السيد (مدير الكرة) كل الصلاحيات في هذا الشأن".

واستفاض: "أي لاعب يتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيتم خصم 25 ألف جنيه من مستحقاته يوميًا".

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