مندور: تقديم كافة الدعم للأنشطة بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والقائم بأعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية، على تقديم كافة الدعم للأنشطة بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، لافتاً إلى التميز الملحوظ للفاعليات التى تنظمتها إدارة النشاط بالجامعة الأهلية.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الجماعي في رحاب جامعة قناة السويس الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن النائب الأكاديمى لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وبحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب والأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة والدكتور محمد عبد الجواد المشرف على المدن الجامعية واللواء السيد ندى مدير إدارة الأمن الجامعى ولفيف من القيادات بالجامعة .

أُقيم حفل الإفطار الجماعي بإشراف تنفيذي من الدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأعقب حفل الإفطار الجماعي، لقاء مفتوح بين رئيس الجامعة و 50 طالب وطالبة من الجامعة الأهلية وأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر.