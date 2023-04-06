دراسة تجفيف أرض شمال سهل الحسينية استعدادا لتحويلها من الاسترزاع السمكي للنباتي

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، اجتماعا موسعا، وذلك لبحث ومناقشة الإجراءات التنسيقية الخاصة بتجفيف أراضي منطقة شمال سهل الحسينية، في إطار الخطوات التنفيذية للتحول من الاستزراع السمكي إلى الاستزراع النباتي.

جاء ذلك بحضور السادة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومساعد مدير الأمن، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير وممثلي وزارة الري وممثلي وزارة الزراعة ورئيس جهاز حماية البحيرات، والمدير التنفيذى لجهاز حماية البحيرات، و مسئولى الرى والصرف بمنطقة شرق الدلتا مجموعة الإدارات المختصة بالمحافظة .

في بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد كافة الشكر والتقدير لوزيري الزراعة والري، لتقديم الدعم الكامل في هذا الملف، مؤكدا على أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بالأعمال التنموية التي سوف تشهدها منطقة شمال سهل الحسينية، حيث أشار المحافظ إلى أهمية الموقع الجغرافي للمنطقة والتي ستشهد أعمال تنموية على أعلى مستوى ضمن خطة الدولة لتحويلها لمنطقة استزراع نباتي تنضم للرقعة الزراعية بمحافظة بورسعيد.

- عرض المخطط الزمني المقترح لأعمال التجفيف وإزالة المزارع السمكية

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد مع الحضور من خلال عرض تقديمي الموقع العام لمنطقة شمال سهل الحسينية ومراحل تطور المنطقة نحو الاستزراع السمكي، فضلا عن عرض نماذج للتعديات والأضرار الواقعة على أفرع الري وموقف محطات الري والصرف المطلوب رفع كفاءتها، هذا بالإضافة إلى عرض المخطط الزمني المقترح لأعمال التجفيف وإزالة المزارع السمكية، والتنسيقات اللازمة بين الجهات المختصة ممثلة في وزارة الزراعة وهيئة التعمير ووزارة الري ومحافظة بورسعيد وأهالي منطقة شمال سهل الحسينية.

ومن جانبهم، قدم ممثلو وزارة الزراعة وزارة الري وهيئة التعمير الإجراءات الجاري اتخاذها للتعاون مع محافظة بورسعيد في هذا الشأن، فضلا عن استعراض الموقف الحالي لمحطات الري والصرف و أفرع الري بنطاق المنطقة، والمحطات المطلوب رفع كفاءتها وتطويرها لتذليل كافة العقبات الخاصة بالبدء في تجفيف الأراضي، مؤكدين تقديم كافة الدعم لمحافظة بورسعيد بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات والبدء في أعمال تجفيف الأراضي.

- إعداد مذكرة وتصور مبدئي خاص بكافة التنسيقات التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع

وأصدر محافظ بورسعيد توجيهاته في هذا الشأن، بإعداد مذكرة وتصور مبدئي خاص بكافة التنسيقات التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع، لعرضها على وزير الزراعة و وزير الري، تتضمن تشكيل لجنة من كلا من وزارة الري وهيئة الصرف ووزارة الزراعة وهيئة التعمير ومحافظة بورسعيد، وقيام وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير بإصدار قرار إنابة لأعمال رفع كفاءة محطات الصرف والري و تكون مسؤولة عنها مسئولية كاملة.

وكذلك قيام وزارة الري بالتعاون مع هيئة التعمير و محافظة بورسعيد بغلق الفتحات الموجودة على مصرف بحر البقر خلال أسبوع، وتشكيل لجنة من الجهات المعنية للقيام بأعمال تجفيف حوالي 5 ٱلاف فدان جنوب مصرف أولاد علم بعد تشغيل محطة الطوارىء كمرحلة أولى، وتشكيل لجنة لحصر الأفراد والمزارع والمباني تمهيدا لتقنين أوضاعها، فضلا عن قيام لجنة تسعير الأراضي بوزراة الزراعة بتسعير الأراضي، على أن يتم الانتهاء من أعمال الحصر والتجفيف وغلق الفتحات واستلام المحطة بعد رفع كفاءتها قبل نهاية شهر يونيو، كما أصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل لجنة عليا لإدارة منطقة شمال سهل الحسينية على أن تعقد اجتماعا كل 15 يوما لمتابعة مستجدات الأعمال

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم تجفيف حوالي 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية قبل نهاية العام الحالي، لاستصلاحها وتحويلها للاستزراع النباتي، مؤكدا على أن كافة التنسيقات تم التوافق عليها من قبل الجهات المعنية و الممثلة في وزارة الزراعة و وزارة الري و هيئة التعمير ومحافظة بورسعيد بحضور ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية، للبدء في تنفيذ الأعمال التنموية وتجفيف الأراضي بالمنطقة في أسرع وقت.

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