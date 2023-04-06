الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه، بعد انفجار لعبة "بازوكا" في جسدة، أثناء اللهو بها في مركز الفرافرة بالوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة، لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

 

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب  22 عاما من مركز الفرافرة، إثر انفجار لعبة بازوكا في جسده أثناء اللهو بها بمنطقة أبومنقار بالوادي الجديد.

 

وعلى تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثه لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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